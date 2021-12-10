ЦСКА заявил, что домашний матч с «Арсеналом» в РПЛ состоится без болельщиков

Пресс-служба ЦСКА опубликовала официальное заявление по поводу матча 18-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала», который запланирован на 11 декабря в 16:30 мск.

По информации источника, предстоящая встреча пройдет без зрителей по причине того, что на стадионе «ВЭБ-Арена» ведутся технические работы после событий, произошедших в игре против «Зенита» (0:2).

Также отмечается, что вопрос о переносе матча из-за низких температур в Москве будет решен завтра делегатом РПЛ в присутствии двух команд.

Напомним, что в данный момент армейцы располагаются на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Тульский клуб идет 11-м с 19 очками.