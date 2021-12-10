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В «Локомотиве» сообщили, что Камано получил травму в матче против «Марселя» в Лиге Европы

Вчера, 9 декабря, железнодорожники уступили французской команде со счетом 0:1.
10 декабря 2021 21:52
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о том, что форвард команды Франсуа Камано получил травму в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Марселем» (0:1).

Согласно информации источника, в первом тайме прошедшей встречи 25-летний гвинеец повредил локтевой сустав. Затем футболиста заменили на 32-й минуте – вместо него вышел полузащитник Дмитрий Рыбчинский.

Отмечается, после того, как команда прилетит в Москву, Камано пройдет дополнительное медицинское обследование.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил три гола и отдал один ассист.

12 декабря подопечные Маркуса Гисдоля сыграют дома против «Уфы» в рамках 18-го тура РПЛ.

источник: ФК «Локомотив»
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