Юрист Чичеров: Разделяю всеобщее недоумение от ситуации вокруг матча ЦСКА – «Арсенал»

Спортивный юрист Илья Чичеров поделился мнением по поводу ситуации с проведением матча между ЦСКА и «Арсеналом» в рамках 18-го тура чемпионата России.

Напомним, что очная встреча команд пройдет завтра, 11 декабря, в Москве. Ранее армейцы сообщили, что вопрос о возможном переносе игры из-за низких температур в столице России будет решен перед ее началом делегатом РПЛ в присутствии двух команд. При этом стало известно, что матч пройдет без болельщиков.

– Я разделяю всеобщее недоумение от ситуации вокруг матча ЦСКА – «Арсенал». Если мы говорим про погоду, то регламент предусматривает процедуру замера температуры перед началом матча. Это может быть за три часа до игры, за два, за час, если есть сомнения в том, что температура может выйти за пределы разрешенной по регламенту. Существует вариант переноса матча в случае форс-мажорных обстоятельств, это может случиться как за сутки до игры, так и в ее день. Но об этом сообщается официально и называется новая дата проведения, – цитирует Чичерова «Газета.Ru».

Добавим, что в данный момент подопечные Алексея Березуцкого располагаются на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Команда Миодрага Божовича идет 11-й с 19 очками.

В матче первого круга в Туле между командами была зафиксирована результативная ничья – 2:2.