Селихов стал лучшим игроком группового этапа Лиги Европы по версии портала WhoScored

Статический футбольный портал WhoScored сообщил о том, что голкипер «Спартака» Александр Селихов был включен в символическую сборную группового этапа Лиги Европы.

По информации источника, россиянин получил за свою игру среднюю оценку 8,0 балла. Это самый лучший результат среди всех футболистов, оказавшихся в составе.

Сборная группового этапа выглядит следующим образом:

Голкипер: Александр Селихов («Спартак»);

Защитники: Аарон Кресуэлл («Вест Хэм»), Маркао («Галатасарай»), Бенуа Бадьяшиль («Монако»), Энтони Ролстон («Селтик»);

Полузащитники: Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Мирко Иванич («Црвена Звезда»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Карл Токо-Экамби («Лион»);

Нападающие: Флориан Вирц («Байер»), Рикарду Орта («Брага»).

Отметим, что на групповой стадии Селихов провел три матча, пропустил два гола и один раз отстоял на ноль. При этом он отразил два 11-метровых удара в играх с «Лестером» (1:1) и «Легией» (1:0). Тем самым, футболист помог «Спартаку» занять первое место в квартете С и выйти в 1/8 финала турнира.