«ПСЖ» выставит на трансфер семь игроков клуба

Руководство «Пари Сен-Жермен» заинтересовано в продаже семи футболистов основной команды.

По информации L'Equipe, в дальнейшие планы парижского клуба не входят следующие игроки: голкипер Серхио Рико, защитника Абду Диалло, Лейвин Курзава и Колин Дагба, хавбеки Рафинья и Эрик Эбимбе, а также нападающий Мауро Икарди.

Напомним, что «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 42 очка после 17 сыгранных туров. Что касается своих выступлений в еврокубках, то подопечные Маурисио Почеттино вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв второе место в группе A.