Пеле обратился к подписчикам после госпитализации

Двукратный чемпион мира бразилец Пеле рассказал о своем состоянии здоровья после очередной реабилитации.

«Друзья, вы знаете, что с 30 сентября, когда меня выписали из больницы, я проходил небольшие сеансы химиотерапии в рамках лечения. Сегодня я нахожусь в больнице Альберта Эйнштейна, у меня последний сеанс в 2021 году. Я хотел поделиться с вами этим достижением. В конце концов, каждая маленькая победа - это повод для праздника, не так ли? Я собираюсь воспользоваться этой возможностью, чтобы сдать серию экзаменов. Я останусь здесь на несколько дней. Не волнуйтесь, я готовлюсь к праздникам!», - написал Пеле в своем Instagram.

Отметим, что в последние годы бразилец часто оказывается в реанимации в связь с различными осложнениями после операции.