Дидье Дешам - о Евро-2020: Нас выбили из турнира преждевременно

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о вылете своей команды на стадии 1/8 финала в прошедшем Евро-2020, а также поделился об игре нападающего Карима Бензема.

«Вы говорите, что Карим хорошо сыграл с Гризманном и Мбаппе в октябре. Это действительно так. Между встречей со швейцарской командой и октябрем они не играли вместе. Я не жалею о возвращении Бензема. Он хорошо играл. Он был расстроен тем, что Евро закончился для нас так рано. Но не говорите, что Франция была плохой. Нас досрочно выбили из турнира», - передает слова Дешама RMC Sport.

Сборная Франции встречалась со Швейцарией на Евро-2020 на стадии 1/8 финала. В основное время команды сыграли вничью 3:3. В серии пенальти удачливее оказались соперники французов, а один из главных форвардов подопечных Дидье Дешама Килиан Мбаппе не реализовал решающий пенальти.