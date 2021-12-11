Николо Скира: Паоли Ваноли возглавит «Спартак»

Известный футбольный инсайдер Николо Скира в своем Twitter объявил о том, что «Спартак» принял решение расстаться с португальским специалистом Руем Виторией и назначить на эту должность итальянца Паоло Ваноли.

Отметим, что Витория во главе «Спартака» вывел клуб в плей-офф Лиги Европы с первого места (10 очков). В чемпионате России команда располагается на девятом месте с 23-я очками.

Напомним, москвичи одержали победу в заключительном матче группового этапа Лиги Европы над польской «Легией» со счетом 1:0 и с первого места в своей группе вышли в 1/8 финала турнира. Единственный мяч забил Зелимхан Бакаев, а голкипер Александр Селихов отразил пенальти в добавленное арбитром время.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Витория покинет команду после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» - «Спартак», а новым главным тренером красно-белых станет итальянец Паоло Ваноли.