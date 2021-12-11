Стала известна дата, когда пройдет презентация Ваноли в качестве главного тренера «Спартака»

Презентация итальянского специалиста Паоло Ваноли состоится 17 декабря. Об этом сообщает журналист Лука Бьянчич в Twitter.

Отметим, что Витория во главе «Спартака» вывел клуб в плей-офф Лиги Европы с первого места (10 очков). В чемпионате России команда располагается на девятом месте с 23-я очками.

Напомним, москвичи одержали победу в заключительном матче группового этапа Лиги Европы над польской «Легией» со счетом 1:0 и с первого места в своей группе вышли в 1/8 финала турнира. Единственный мяч забил Зелимхан Бакаев, а голкипер Александр Селихов отразил пенальти в добавленное арбитром время.