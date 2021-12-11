Жиго и Джикия вошли в пятерку лучших игроков Лиги Европы по количеству выносов

Защитники «Спартака» Георгий Джикия и Самуэль Жиго оказались в списке лучших игроков группового этапа Лиги Европы по количеству выносов из своей штрафной площади.
Защитник «Штурма» Давид Аффенгрубер завершил групповой этап с лучшим результатом - 39 удачных выносов. Второе место занял защитник «Лудогорца» Игорь Пластун.
Отметим, что московский «Спартак» вышел в плей-офф турнира с лучшим результатом в группе (10 очков). Подопечные Руя Витории обошли «Наполи» благодаря личным встречам - две победы.
источник: UEFA (УЕФА)