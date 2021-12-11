Николай Валуев: Не желаю «Динамо» сместить с первой строчки «Зенит»

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе и ныне депутат Госдумы Николай Валуев не хочет, чтобы «Динамо» обошло «Зенит» в турнирной таблице РПЛ.

«Я, как болельщик «Зенита», не желаю «Динамо» сместить нас с первой строчки. Буду ли я смотреть этот матч, всё зависит от рабочего графика, он у меня ненормированный», — цитирует Валуева «Спорт-экспресс».

12 декабря в Москве в рамках 18-го тура РПЛ сыграют между собой сыграют лидеры чемпионата России - «Динамо» и «Зенит». Перед очным противостоянием подопечные Шварца отстают от питерцев на два очка в турнирной таблице.