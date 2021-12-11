Нагельсман - о Левандовски: «Золотой мяч» не повлиял на его жажду голов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман заявил, что Левандовски по-прежнему намерен добиваться успехов с клубом несмотря на то, что ему не вручили «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

«Его отношение к делу и жажда голов не изменились после церемонии «Золотого мяча».

Его язык тела говорит сам за себя, он с радостью приходит на тренировки каждый день. Леви в хорошей форме, он нам очень помогает в защите. «Я думаю, что он просто хочет добиться успеха с« Баварией», - цитирует Нагельсмана твиттер Bayern & Germany.

В текущем сезоне Бундеслиги на счету польского нападающего 16 голов в 14 играх, а также одна голевая передача. В Лиге чемпионов лучший нападающий 2021 года отличился девять раз на групповом этапе в шести играх, имея в активе еще две голевые передачи.

Действующая трансферная стоимость Роберта составляет 60 миллионов евро по данным Transfermarkt.