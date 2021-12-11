Самедов оценил готовность «Спартака» выиграть у «Сочи» после «Легии»

Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Александр Самедов оценил готовность красно-белых одержать победу над «Сочи» в 18-м туре РПЛ.

«Спартаку» после победы над «Легией» хватит запала, чтобы выиграть у «Сочи». Без Соболева будет тяжело, но есть замена.

Эмоциональный фон у красно-белых сейчас хороший. Они хотят поправить дела в чемпионате.

У них есть возможность подняться в турнирной таблице. Думаю, «Спартак» одержит победу», – сказал Самедов «СЭ».

Перед очной встречей «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 28-и очками, в активе подопечных Руя Витории девятая позиция и 23 балла. Матч состоится 13 декабря в 19:00 мск.