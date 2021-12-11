«Крылья Советов» - «Рубин»: Бейл и Хвича выйдут в старте

11 декабря в Самаре на стадионе «Космос Арена» состоится матч 18-го тура РПЛ между местными «Крыльями Советов» и «Рубином». Игра начнется в 14:00 мск.
«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Сарвели.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Зуев, Бакаев, Кварацхелия, Абильдгор, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.
Перед очной встречей казанцы располагаются на десятом месте с 22-я очками, в активе самарской команды восьмое место и 24 очка. После этого тура команды уйдут на зимнюю паузу.
источник: «Советский спорт»