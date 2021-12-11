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Владимир Пресняков: Оказывается, что этого Ваноли даже в Италии не знают

Ваноли близок к подписанию контракта со «Спартаком».
11 декабря 2021 13:43
автор: Александр Бойченко

Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший высказался на тему возможного перехода в «Спартак» итальянского специалиста Паоло Ваноли. Сообщалось, что 17 декабря пройдет презентация нового тренера в стане красно-белых.

«Самое главное, что сами игроки полюбили Руя. У них хорошие отношения. Болельщики тоже правы, что Руя надо оставить. Я с ними согласен. Оказывается, что этого Ваноли в самой Италии даже не знают. Есть смутные подозрения, что решаются какие-то денежные вопросы. Я бы хотел, чтобы Руй остался, но у руководства нашей команды есть традиция — очень быстро менять тренеров», - сказал Пресняков «СЭ».

Отметим, что Витория во главе «Спартака» вывел клуб в плей-офф Лиги Европы с первого места (10 очков). В чемпионате России команда располагается на девятом месте с 23-я очками.

Напомним, москвичи одержали победу в заключительном матче группового этапа Лиги Европы над польской «Легией» со счетом 1:0 и с первого места в своей группе вышли в 1/8 финала турнира. Единственный мяч забил Зелимхан Бакаев, а голкипер Александр Селихов отразил пенальти в добавленное арбитром время.

источник: «Спорт-Экспресс»
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