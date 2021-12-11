Ал. Мостовой - о матче ЦСКА - «Арсенал»: Если раньше играли, почему сейчас не сыграть?

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал свое мнение относительно проведения матча 18-го тура РПЛ ЦСКА - «Арсенал» в морозную погоду 11 декабря.

«Мы играли и в -20. Бывало и такое. В декабре в «Лужниках», как сейчас помню. А в школе вообще уже в октябре в сугробах бегал, — цитирует «Чемпионат» Мостового. — Если раньше играли, то почему и сейчас не сыграть? Сейчас же и условия другие — трава хорошая, дренаж, трибуны теплые», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент подопечные Алексея Березуцкого располагаются на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Команда Миодрага Божовича идет 11-й с 19 очками.

В матче первого круга в Туле между командами была зафиксирована результативная ничья – 2:2.