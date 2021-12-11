ЦСКА - «Арсенал» Тула: Бохинен и Смольников выйдут в старте

11 декабря на стадионе «ВЭБ Арена» пройдет матч 18-го тура РПЛ между ЦСКА и тульским «Арсеналом». Игра пройдет без присутствия болельщиков и начнется в 16:30 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Марио Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Бохинен, Заболотный, Эджуке.

«Арсенал» Т: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Чаушич, Кангва, Костадинов, Давиташвили, Марков.

Добавим, что в данный момент подопечные Алексея Березуцкого располагаются на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Команда Миодрага Божовича идет 11-й с 19 очками.