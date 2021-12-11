Температура на «ВЭБ Арене» за час до игры составляла -10,6 градусов

Температура на «ВЭБ Арене», где состоится матч 18-го тура между ЦСКА и «Арсеналом», за час до игры составляла -10,6 по Цельсию. Ранее игру хотели отменить, сославшись на низкую температуру (ниже -15 градусов).

Отметим, что матч состоится в назначенные сроки. Ранее появилась информация о стартовых составах на эту игру.

Добавим, что в данный момент подопечные Алексея Березуцкого располагаются на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Команда Миодрага Божовича идет 11-й с 19 очками.