«Крылья Советов» выиграли у «Рубина», казанцы проиграли в третий раз подряд

11 декабря на стадионе «Космос Арена» в Самаре состоялся матч 18-го тура РПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и «Рубином». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

У «Крыльев» отличились Иван Сергеев (62-я минута) и Сергей Пиняев (85), который отметился первым забитым мячом в РПЛ.

Таким образом, «Крылья Советов» поднялись на шестое место с 27-и очками, подопечные Леонида Слуцкого потерпели третье поражение кряду и остались на десятой строчке с 22-я баллами.

РПЛ

18-й тур

«Крылья Советов» (Самара) - «Рубин» (Казань) 2:0 (0:0

Голы: Сергеев 62, Пиняев 85

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Солдатенков, Бегич, Ежов (Якуба, 90), Иванисеня (Витюгов, 90), Горшков (Чернов, 82), Зиньковский (Пиняев, 79), Пруцев, Сергеев, Сарвели (Глушенков, 79).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович (Мусаев, 83), Тальби, Бакаев, Зуев, Кварацхелия, Дрейер, Хакшабанович, Абильгор, Онугха (Деспотович, 46).

Предупреждение: Зуев (56).