Нагучев уверен, что «Лейпциг» при назначении Тедеско советовался с Рангником

Комментатор Роман Нагучев поделился мнением о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера клуба «РБ Лейпциг».

«Почти уверен, что по кандидатуре Тедеско были консультации с Ральфом Рангником. Нужно обладать минимальными дедуктивными способностями, чтобы разобраться в произошедшем. Рангник - царь и бог «Лейпцига». Если тебе нужна консультация по человеку, нужно понять, насколько он подходит клубу - эта консультация точно будет. Тедеско и Рангник общались по поводу назначения - сто процентов», - приводит слова Нагучева «Чемпионат».

Добавим, что сегодня, 11 декабря, «Лейпциг» проведет первый матч под руководством нового специалиста. Доманико выведет команду на домашнюю встречу против менхенгладбахской «Боруссии». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Лейпциг» после 14 туров в чемпионате Германии с 18 очками занимает 11-ю позицию. «Боруссия», имея такое же количество очков, располагается на 13-й строчке.

Напомним, Тедеско подписал контракт с «крылатыми быками» до 2023 года. В России Доменико известен по работе с московским «Спартаком», который он привел к серебряным медалям чемпионата России в прошлом сезоне.