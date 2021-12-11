Агент Альвареса прокомментировал интерес «Зенита» к футболисту

Агент уругвайского футболиста Августина Альвареса Эдгардо Ласильвия прокомментировал интерес к игроку со стороны питерского «Зенита».
«Августин и наша компания высоко ценим интерес «Зенита». Мы готовы приехать в любой момент, когда клуб захочет продолжить расти», - приводит слова Ласильвии «РБ Спорт».
Напомним, Альварес является воспитанником «Пеньяроля», проведя в составе клуба в общей сложности 70 матчей, забив 33 мяча и отдав девять результативных передач. Трансферная стоимость уругвайца оценивается в 4,5 миллиона евро. При этом питерцы готовы заплатить 15 миллионов.
источник: «РБ-Спорт»