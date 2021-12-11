Агент Альвареса прокомментировал интерес «Зенита» к футболисту

Футболисты писали Сталину с просьбой разобраться… Как наказали лучший клуб СССР за провал на Олимпиаде

В 1952 году в Москве распустили футбольный клуб ЦДСА – лучшую команду страны того времени. Футболистов обвинили в трусости и нерешительности – так партийное руководство страны отыгралось на них за неудачный дебют сборной на Олимпиаде. «Плеймейкер» вспоминает подробности темной истории.