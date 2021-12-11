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«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон», сохранив первое место в чемпионате Англии

Встреча прошла на стадионе «Этихад».
11 декабря 2021 17:36

В матче 16-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома оказался сильнее «Вулверхэмптона». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «горожан».

Единственный гол на 66-й минуте с пенальти забил форвард Рахим Стерлинг.

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы с 38 очками сохраняет первое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Бруну Лаже располагаются на восьмой позиции, имея в своем активе 21 очко.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет на своем стадионе «Лидс» (14 декабря), а «Вулверхэмптон» отправится в гости к «Брайтону» (15 декабря).

источник: «Советский спорт»
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