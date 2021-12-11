«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон», сохранив первое место в чемпионате Англии

В матче 16-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома оказался сильнее «Вулверхэмптона». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «горожан».
Единственный гол на 66-й минуте с пенальти забил форвард Рахим Стерлинг.
Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы с 38 очками сохраняет первое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Бруну Лаже располагаются на восьмой позиции, имея в своем активе 21 очко.
В следующем туре «Манчестер Сити» примет на своем стадионе «Лидс» (14 декабря), а «Вулверхэмптон» отправится в гости к «Брайтону» (15 декабря).
источник: «Советский спорт»