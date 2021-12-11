Болельщик умер на стадионе после матча «Крылья Советов» - «Рубин»

Болельщик на трибуне после матча 18-го тура чемпионата России между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» (2:0). Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

Отмечается, что 50-летний мужчина почувствовал себя плохо в концовке встречи. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительно у болельщика произошла внезапная остановка сердца.

Напомним, что в матче против «Рубина» у «Крыльев» отличились Иван Сергеев (62-я минута) и Сергей Пиняев (85), который отметился первым забитым мячом в РПЛ.

Таким образом, «Крылья Советов» поднялись на шестое место с 27-и очками, подопечные Леонида Слуцкого потерпели третье поражение кряду и остались на десятой строчке с 22-я баллами.