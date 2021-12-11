Донадель прокомментировал информации о своем приходе в «Спартак»

Бывший игрок и тренер «Фиорентины» Марко Донадель сообщил, что общается с Паоло Ваноли относительно будущей работы в «Спартаке», но итогового решения пока нет. Ранее сообщалось, что Ваноли сменит на должности главного тренера красно-белых Руя Виторию.

«Вообще-то я и сам не знаю. Есть кое-что, о чем мы общаемся, но ничего еще не организовано. А какие ходят слухи? Я пока общаюсь только с Паоло», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Отметим, что Витория во главе «Спартака» вывел клуб в плей-офф Лиги Европы с первого места (10 очков). В чемпионате России команда располагается на девятом месте с 23-я очками.

Напомним, москвичи одержали победу в заключительном матче группового этапа Лиги Европы над польской «Легией» со счетом 1:0 и с первого места в своей группе вышли в 1/8 финала турнира. Единственный мяч забил Зелимхан Бакаев, а голкипер Александр Селихов отразил пенальти в добавленное арбитром время.