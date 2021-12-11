Дубль Заболотного принес победу ЦСКА в матче с тульским «Арсеналом»

В матче 18-го тура чемпионата России московский ЦСКА на своем поле оказался сильнее тульского «Арсенала». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.

Дубль в составе красно-синих оформил нападающий Антон Заболотный (33-я и 75-я минуты).

Таким образом, команда Алексея Березуцкого с 30 очками поднялась на третье место турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Миодрага Божовича располагаются на 11-й позиции, имея в своем активе 19 очков.

После этого тура команды уходят на зимний перерыв. Следующие матчи пройдут уже в следующем году. ЦСКА сыграет на выезде с московским «Спартаком», а «Арсенал» отправится в гости к «Сочи». Обе встречи состоятся 27 февраля 2022-го.