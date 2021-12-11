Бывший нападающий «Барселоны», «Челси», махачкалинского «Анжи» и сборной Камеруна Самуэль Это'О избран президентом Камерунской федерации футбола.
По информации пресс-службы организации выборы прошли 11 декабря.
Футболист является лучшим бомбардиром национальной сборной с 56 мячами. Кроме «Барселоны», «Челси» и «Анжи» форвард также известен по выступлениям за »Интер», «Сампдорию», «Эвертон», «Антальяспор», «Коньяспор» и «Катар СК».
В составе сборной Камеруна Это'О становился олимпийским чемпионом и дважды обладателем Кубка африканских наций. Игрока четырежды признавали лучшим футболистом Африки.