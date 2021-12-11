Березуцкий - о победе ЦСКА над «Арсеналом»: Очень доволен командой. Игра была тяжелая

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу своей команды над тульским «Арсеналом» в матче 18-го тура чемпионата России.

«Игра тяжелая. Легких в РПЛ не бывает. По содержанию и результату очень доволен командой. Играть было тяжелее, очень холодно, другой мяч и другое поле. Мяч не летит в такую погоду, все замерзли», - приводит слова Алескея Sport24.

Напомним, что дубль в составе красно-синих оформил нападающий Антон Заболотный (33-я и 75-я минуты).

Таким образом, команда Алексея Березуцкого с 30 очками поднялась на третье место турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Миодрага Божовича располагаются на 11-й позиции, имея в своем активе 19 очков.

После этого тура команды уходят на зимний перерыв. Следующие матчи пройдут уже в следующем году. ЦСКА сыграет на выезде с московским «Спартаком», а «Арсенал» отправится в гости к «Сочи». Обе встречи состоятся 27 февраля 2022-го.