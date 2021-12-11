Тедеско одержал победу в первом матче во главе «Лейпцига», обыграв менхенгладбахскую «Боруссию»

В матче 15-го тура чемпионата Германии «Лейпциг» на своем поле оказался сильнее менхенгладбахской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «красных быков».

В составе победителей отличились защитник Йошко Гвардиол (21-я минута), форвард Андре Силва (33-я), а также полузащитники Кристофер Нкунку (90+1) и Бенжамин Хенрикс (90+4). Гости ответили одним голом в исполнении игрока обороны Рами Бенсебаини (88-я).

Отметим, что это была первая игра бывшего наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско во главе «Лейпцига». Таким образом, команда немецкого специалиста с 21 очком поднялась на седьмую позицию турнирной таблицы бундеслиги. Подопечные Адольфа Хюттера остались на 13-й строчке, имея в своем активе 18 очков.

В следующем туре «Лейпциг» сыграет на выезде с «Аугсбургом», а «Боруссия» примет дома «Айнтрахт». Обе встречи состоятся 15 декабря.