Дортмундская «Боруссия» ушла от поражения в матче против «Бохума»

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде не смогла обыграть «Бохум».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед на 41-й минуте: пенальти реализовал Себастьян Польтер. Гости отыгрались за пять минут до конца основного времени: ничью «шмелям» принес Эрлинг Холанд.

Таким образом, отрыв мюнхенской «Баварии» от дортмундцев в турнирной таблице составляет уже шесть очков: команда Юлиана Нагельсмана дома одолела «Майнц» со счетом 2:1.

Бундеслига

15-й тур

«Бохум» - «Боруссия» (Дортмунд) - 1:1 (1:0)

Голы: Польтер, 41 (с пенальти) - Холанд, 85.