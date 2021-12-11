«Челси» на последних минутах вырвал победу у «Лидса» в матче чемпионата Англии

В матче 16-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» на своем поле оказалась сильнее «Лидса». Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «аристократов».

В составе победителей отличились полузащитник Мэйсон Маунт (42-я минута), а также дважды пенальти реализовал хавбек Жоржиньо (58-я и 90+2). Гости ответили забитыми голами в исполнении форвардов Рафиньи (с пенальти, 28-я) и Джо Гелхардта (83-я).

Таким образом, команда Томаса Тухеля с 36 очками осталась на третьей позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Марсело Бьельсы располагаются на 15-й строчке, имея в своем активе 16 очков.

В следующем туре «Челси» примет дома «Эвертон» (16 декабря), а «Лидс» сыграет на выезде с «Манчестер Сити» (14 декабря).