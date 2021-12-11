«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» Стивена Джеррарда

В матче 16-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле с минимальным преимуществом обыграл «Астон Виллу».
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 67-й минуте забил Мохамед Салах, реализовавший пенальти.
Таким образом, «Ливерпуль» набрал 37 очков и сократил отставание от «Манчестер Сити» до одного очка.
Добавим, что «Астон Виллу» возглавляет воспитанник и многолетний капитан мерсисайдцев Стивен Джеррард, проводивший свой первый матч против «Ливерпуля».
АПЛ
16-й тур
«Ливерпуль» - «Астон Вилла» (Бирмингем) - 1:0 (0:0)
Гол: Салах, 67 (с пенальти).
источник: «Советский спорт»