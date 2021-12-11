«Сегодня пошумели, а в завтра забыли»: Александр Мостовой - о ситуации с переносом матча РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сорной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с матчем 18-го тура РПЛ между ЦСКА и тульским «Арсеналом», который едва не перенесли из-за мороза.

«Мы не знаем всех деталей, из-за чего матч хотели перенести. Мы играли в условиях, когда мороз был намного крепче. Можно ведь было перенести матч ЦСКА и «Арсенала» на завтра, когда температура всего минус три. Вон, встречу «Аталанты» с «Вильярреалом» же отложили на день. Я понимаю претензии МВД, хотя что такого сложного - обслужить игру с Тулой? Раньше на стадион можно было через любую дырку пролезть.

Что касается урона, который получает имидж РПЛ, сколько уже было репутационных потерь за все эти годы? Тысячи! Кто-нибудь ответил? Нет. Поверьте, многие себе еще и плюсы заработали на этом. Сегодня пошумели, а завтра забыли, как это было уже много-много раз. Сегодняшней ситуации можно было бы избежать. Сыграли бы завтра - ничего страшного», - приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Напомним, 10 декабря появилась информация об отмене встречи из-за сильного мороза. Однако позже было принято решение играть. Перед началом матча судьи произвели замер температуры воздуха и вывели команды на игру.

Матч завершился победой ЦСКА со счетом 2:0. После игры оба наставника команд отметили, что выступать в такую погоду сложно, но условия для всех были одинаковыми.