Нагельсман стал самым молодым тренером в истории бундеслиги, выигравшим 100 матчей

В матче 15-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» на своем поле оказалась сильнее «Майнца». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев стадиона.

Отметим, что эта победа стала сотой в чемпионате Германии для главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсмана. Специалист в возрасте 34 лет и 141 дня стал самым молодым тренером, которому удавалось достигнуть этой отметки.

Напомним, что счет на 22-й минуте открыл форвард гостей Карим Онисиво. Отыгрались мюнхенцы во втором тайме усилиями вингера Кингли Комана. Победу «Баварии» принес полузащитник Джамаль Мусиала (74-я).

Таким образом, команда Нагельсмана с 37 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу бундеслигу. Подопечные Бо Свенссона располагаются на восьмой позиции, имея в своем активе 21 очко.