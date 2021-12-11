Тедеско - о победе в первом матче во главе «Лейпцига»: Это был хороший дебют

Немецкий тренер Доменико Тедеско высказался о победе «РБ Лейпциг» над менхенгладбахской «Боруссией» (4:1) в его дебютном матче на посту главного тренера команды.



«Конечно, мы очень рады победе. В целом, сегодня мы показали неплохую игру. Это был хороший дебют. Нам бы очень хотелось отпраздновать победу с фанатами. У нас было четыре или пять возможностей забить третий гол раньше, но в конченом итоге важнее всего то, что мы выиграли», - приводит слова Тедеско пресс-служба клуба.

Напомним, что в составе победителей отличились защитник Йошко Гвардиол (21-я минута), форвард Андре Силва (33-я), а также полузащитники Кристофер Нкунку (90+1) и Бенжамин Хенрикс (90+4). Гости ответили одним голом в исполнении игрока обороны Рами Бенсебаини (88-я).

Таким образом, команда Тедеско с 21 очком поднялась на седьмую позицию турнирной таблицы бундеслиги. Подопечные Адольфа Хюттера остались на 13-й строчке, имея в своем активе 18 очков.

В следующем туре «Лейпциг» сыграет на выезде с «Аугсбургом», а «Боруссия» примет дома «Айнтрахт». Обе встречи состоятся 15 декабря.