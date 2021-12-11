Клопп - о матче «Ливерпуль» - «Астон Вилла»: Джеррард - хороший тренер

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над бирмингемской «Астон Виллой» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

«На протяжении 75 минут мы отлично играли. Мы создавали моменты, преимущество было за нами. Стивен Джеррард - хороший тренер. Странно встречаться вот так с большой частью своего бывшего тренерского штаба», - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, что единственный мяч на 67-й минуте забил Мохамед Салах, реализовавший пенальти.

Таким образом, «Ливерпуль» набрал 37 очков и сократил отставание от «Манчестер Сити» до одного очка.

Добавим, что «Астон Виллу» возглавляет воспитанник и многолетний капитан мерсисайдцев Стивен Джеррард, проводивший свой первый матч против «Ливерпуля».