Гвардиола подсчитал, сколько очков нужно набрать «Манчестер Сити» для победы в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что для победы в АПЛ в текущем сезоне его команде будет необходимо набрать свыше 90 очков.

«Уверен, чемпиону придется очень много игр. Нужно набрать 90 очков или больше.

В прошлом году был коронавирус, зрителей не было, и всем клубам пришлось тяжело. Порой мы теряли очки, но все же выиграли лигу с достаточно комфортным преимуществом.

Мысли о долгосрочных перспективах только отвлекают и могут привести к потере очков», - приводит слова испанского специалиста Liverpool Echo.

Напомним, после 16 туров «Сити» с 38 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. На одно очко от него отстает «Ливерпуль», на два - «Челси». Разрыв между третьим и четвертым местом составляет девять очков.