Заболотный обратился к болельщикам армейцев: Вместе мы - ЦСКА! Всех с победой!

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный обратился к болельщикам армейцев после матча 18-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:0). Форвард в этой встрече оформил дубль.
«Спасибо нашим фанатам за поддержку и терпение. Вместе мы - ЦСКА! Всех с победой!» - написал Заболотный в своем инстаграме.
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Команда Алексея Березуцкого с 30 очками поднялась на третье место турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Миодрага Божовича располагаются на 11-й позиции, имея в своем активе 19 очков.
После этого тура команды уходят на зимний перерыв. Следующие матчи пройдут уже в следующем году. ЦСКА сыграет на выезде с московским «Спартаком», а «Арсенал» отправится в гости к «Сочи». Обе встречи состоятся 27 февраля 2022-го.
источник: Instagram