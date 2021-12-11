Заболотный обратился к болельщикам армейцев: Вместе мы - ЦСКА! Всех с победой!

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный обратился к болельщикам армейцев после матча 18-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:0). Форвард в этой встрече оформил дубль.

«Спасибо нашим фанатам за поддержку и терпение. Вместе мы - ЦСКА! Всех с победой!» - написал Заболотный в своем инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anton Zabolotniy (@zabolotniy_anton)

Команда Алексея Березуцкого с 30 очками поднялась на третье место турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Миодрага Божовича располагаются на 11-й позиции, имея в своем активе 19 очков.

После этого тура команды уходят на зимний перерыв. Следующие матчи пройдут уже в следующем году. ЦСКА сыграет на выезде с московским «Спартаком», а «Арсенал» отправится в гости к «Сочи». Обе встречи состоятся 27 февраля 2022-го.