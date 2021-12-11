Черевченко пропустит матч с «Ахматом» из-за болезни

Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко пропустит матч 18-го тура РПЛ против «Ахмата» из-за простуды.

По информации клубной пресс-службы наставник не полетел с командой в Грозный. В то же время отмечается, что Черевченко сдал ПЦР-тест, который оказался отрицательным, поэтому коронавирус у специалиста исключен.

Матч «Ахмат» - «Химки» пройдет 12 декабря в Грозном. Начало встречи в 16.30 по московскому времени.

После 17 туров химчане с 14 очками замыкают турнирную таблицу чемпионата России. «Ахмат» идет на восьмом месте, у команды Андрея Талалаева 24 очка.