Кузнецов - о матче ЦСКА - «Арсенал»: Хорошо, что на каникулы ушли с победой

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на победу армейцев в матче 18-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:0).

«Когда пришел Березуцкий, он долго искал оптимальный состав, что-то перестраивал, пробовал разные схемы. Сейчас они занимают промежуточное третье место. Это как раз то, на что они рассчитывают в данный момент. Сейчас игра не так важна, нужен результат. Хорошо, что на каникулы ушли с победой», - приводит слова Дмитрия «РБ-Спорт».

Команда Алексея Березуцкого с 30 очками поднялась на третье место турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Миодрага Божовича располагаются на 11-й позиции, имея в своем активе 19 очков.

После этого тура команды уходят на зимний перерыв. Следующие матчи пройдут уже в следующем году. ЦСКА сыграет на выезде с московским «Спартаком», а «Арсенал» отправится в гости к «Сочи». Обе встречи состоятся 27 февраля 2022-го.