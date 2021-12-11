Роналду принес победу «Манчестер Юнайтед» над «Норвичем» в матче АПЛ

В матче 16-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» в гостях оказался сильнее «Норвича». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «красных дьяволов».
Единственный гол на 75-й минуте с пенальти забил форвард Криштиану Роналду.
Таким образом, команда Ральфа Рангника с 27 очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Дина Смита расположились на 20-й строчке, имея в своем активе 10 очков.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Брентфордом», а «Норвич» примет дома «Астон Виллу». Обе встречи состоятся 14 декабря.
источник: «Советский спорт»