«Спартак» покинул куратор системы подготовки молодых футболистов

Московский «Спартак» объявил об уходе куратора системы подготовки клуба Владимира Кузьмичева, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Владимир Кузьмичев попросил руководство клуба освободить его от должности заместителя гендиректора «Спартака» по системе подготовки молодых футболистов. Просьба была удовлетворена.

«Спартак» благодарит Владимира Семеновича за профессионализм и желает ему успехов в дальнейшей карьере», - сказал пресс-атташе команды Дмитрий Зеленов.

Напомним, Кузьмичев был назначен на эту должность в сентябре 2021 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что место Кузьмичева может занять Антара Яхья, известного по выступлениям за немецкие и французские команды, а также сборную Алжира.