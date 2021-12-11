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Черышев помог «Валенсии» обыграть «Эльче»

«Летучие мыши» дожали соперника в родных стенах
Черышев помог «Валенсии» обыграть «Эльче»
11 декабря 2021 22:27
автор: Александр Шульгин
автор фото: Твиттер ФК "Валенсия"

В матче 17-го тура испанской Ла Лиги «Валенсия» на своем поле одолела «Эльче».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Валенсии». Хозяева вышли вперед на 23-й минуте стараниями Гонсало Гедеша. За 15 минут до конца основного времени матча Лукас Бойе забил ответный мяч. На 86-й минуте российский полузащитник валенсийцев Денис Черышев, вышедший на замену четырьмя минутами ранее, выполнил подачу с фланга на Муктара Дьяхаби, который сделал скидку на Кристиана Пиччини, принесшего хозяевам победу.

«Валенсия» набрала 25 очков и временно подвинула «Барселону» с седьмого места в турнирной таблице. Сине-гранатовые свой матч в туре еще не играли.

«Эльче» с 15 очками остался на 17-й позиции.

Ла Лига
17-й тур
«Валенсия» - «Эльче» - 2:1 (1:0)
Голы: Гедеш, 23; Пиччини, 86 - Бойе, 75.

источник: «Советский спорт»
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