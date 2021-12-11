Кафанов после разгрома от «Урала» заявил, что «Ростов» выглядел лучше соперника

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал крупное домашнего поражения от «Урала» (1:4) в матче 18-го тура чемпионата России.

«Мы создали побольше моментов и ударов было больше, владели мячом большую часть времени. Сегодня был такой день, что по всем показателям мы были лучше, а проиграли 1:4. В желании играть, в самоотдаче упрекнуть не могу футболистов, несмотря на такой счет», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что в составе победителей дубль оформил полузащитник Рамазан Гаджимурадов (3-я и 39-я минуты). Также по одному мячу на свой счет записали защитник Арсен Адамов (6-я) и хавбек Эрик Бикфалви (43-я).

Хозяева поля ответили лишь одним забитым голом в исполнении форварда Дмитрий Полоза (с пенальти, 19-я).

Команда Юрия Матвеева с 19 очками поднялась на 11-ю позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Виталия Кафанова опустились на 13-ю строчку, имея в своем активе 18 очков.

После этого тура команды уходят на зимний перерыв. Следующие матчи пройдут уже в следующем году. «Урал» сыграет на выезде с «Нижним Новгородом», а «Ростов» примет дома самарские «Крылья Советов». Обе встречи состоятся 27 февраля 2022-го.