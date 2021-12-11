Джеррард раскритиковал судью из-за пенальти в ворота «Астон Виллы» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:1).

«В итоге исход матча решил пенальти. Было два момента на пенальти. И «Ливерпуль» получил право на удар. Если вы посмотрите, Салах первым фолил на Мингзе», - приводит слова специалиста BBC.

Напомним, что единственный мяч на 67-й минуте забил Мохамед Салах, реализовавший пенальти.

«Ливерпуль» набрал 37 очков и сократил отставание от «Манчестер Сити» до одного очка.

Добавим, что «Астон Виллу» возглавляет воспитанник и многолетний капитан мерсисайдцев Стивен Джеррард, проводивший свой первый матч против «Ливерпуля».