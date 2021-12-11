Хованцев - о серебре женской сборной России в эстафете: Наши девушки могут, когда захотят!

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев отреагировал на серебро национальной команды в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Наши девушки могут, когда захотят! Но, увы, к сожалению, не тогда, когда захотят другие (смеется). Посмотрите, сколько было проблем в других командах! Ну что, мы сегодня на втором месте. Хорошо и здорово», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что первое место заняла команда Швеции (+29,1). Замкнули тройку француженки (+59,2).

Отметим, что эта награда стала первой у женской сборной России в нынешнем сезоне.