Томас Тухель: Нам везло, но я очень доволен игрой и результатом

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу своей команды над «Лидсом» в матче 16-го тура АПЛ.

«Это был хороший матч, очень напряженный. Я очень доволен тем, как играл «Челси».

Думаю, мы заслужили победу, но, конечно, нам повезло забить поздний гол в дополнительное время. Отыграться дважды за один матч - это очень впечатляет.

Да, нам повезло, но в последних двух матчах нам не везло, мы пропускали поздние голы. Я очень доволен результатом», - приводит слова немецкого специалиста ВВС.

Напомним, «синие» одержали волевую победу со счетом 3:2, дважды отыгравшись по ходу встречи и забив победный гол с пенальти в добавленное арбитром время.

Подопечные Тухеля набрали 36 очков и продолжают погоню за «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», от которых они отстают на два и одно очко соответственно.