Аллегри - о ничьей «Ювентуса» с «Вероной»: В конце матча мы просто выключились

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал итога матча 17-го тура чемпионата Италии с «Венецией» (1:1).

«Первый тайм был хорошим, мы создавали моменты. А потом мы полностью выключились из игры на 10-15 минут перед голом «Венеции». Так что это то, над чем нам нужно поработать», - приводит слова специалиста Football Italia.

Напомним, что на гол туринцев в исполнении Альваро Мораты на 32-й минуте матча веронцы ответили точным выстрелом Маттиа Араму через десять минут после перерыва.

«Ювентус» набрал 28 очков и остался шестым в турнирной таблице.

«Венеция» с 16 очками догнала идущий 15-м «Удинезе».