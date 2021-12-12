«Милан» сумел избежать поражения в матче с «Удинезе»

В матче 17-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде сыграл вничью с «Удинезе».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 17-й минуте хозяев вывел вперед португальский форвард «Удинезе» Бету. В добавленное арбитром время гостей спас Златан Ибрагимович. «Удинезе» доигрывал матч вдесятером: в самом конце игры за фол против вратаря прямую красную карточку получил Айзек Саксесс.

«Россонери» с 39 очками пока остались на вершине турнирной таблицы чемпионата Италии, однако уже по итогам этого тура их могут оттуда подвинуть «Наполи» и «Интер» в случае побед над «Эмполи» и «Кальяри» соответственно.

«Удинезе» набрал 17 очков и поднялся с 16-го на 15-е место.

Серия А

17-й тур

«Удинезе» - «Милан» - 1:0 (1:0)

Гол: Бету, 17.

Удаление: Саксесс, 90.