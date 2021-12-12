«Севилья» в гостях побеждает «Атлетик» и продолжает погоню за «Реалом»

В матче 17-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» на выезде обыграла «Атлетик» из Бильбао и закрепилась на втором месте в турнирной таблице.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 38-й минуте забил датский полузащитник андалусийцев Томас Делейни.

Таким образом, «Севилья» набрала 34 очка и осталась на втором месте в чемпионате Испании, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на пять очков.

Баски с 21 очком остались 11-ми.

Ла Лига

17-й тур

«Атлетик» (Бильбао) - «Севилья» - 0:1 (0:1)

Гол: Делейни, 38.