«Севилья» в гостях побеждает «Атлетик» и продолжает погоню за «Реалом»

В матче 17-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» на выезде обыграла «Атлетик» из Бильбао и закрепилась на втором месте в турнирной таблице.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 38-й минуте забил датский полузащитник андалусийцев Томас Делейни.
Таким образом, «Севилья» набрала 34 очка и осталась на втором месте в чемпионате Испании, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на пять очков.
Баски с 21 очком остались 11-ми.
Ла Лига
17-й тур
«Атлетик» (Бильбао) - «Севилья» - 0:1 (0:1)
Гол: Делейни, 38.
источник: «Советский спорт»