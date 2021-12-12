«Нью-Йорк Сити» впервые стал чемпионом MLS

В финале Кубка MLS встретились команды «Портленд» и «Нью-Йорк Сити». В основное время матч завершился со счетом 1:1.

:На 41-й минуте счет открыл Валентин Кастельянос, выведя вперед «Нью-Йорк», а на 94-й Фелипе Мора сравнял счет.

Всерии послематчевых пенальти сильнее оказались нью-йоркцы (4:2).

Отметим, что «Нью-Йорк Сити» впервые за свою недолгую историю стал чемпионом MLS. Клуб был объявлен двадцатой франшизой MLS в мае 2013 года. Команда начала свое выступление в лиге с сезона-2015.